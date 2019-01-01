الاتحاد الأفريقي يعاقب الزمالك ونهضة بركان ويُبرئ لقجع

واقعة لقجع وتيسيما "غامضة" كما وصفها تقرير كاف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد ناديي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، إثر ما بدر منهما في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الفارس الأبيض توج بطلًا للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، في 26 من مايو الماضي، بعدما تغلب على الفريق البركاني بركلات الترجيح، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقرر كاف تغريم القلعة البيضاء 22.5 ألف دولار، نظًا لقيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية بكثافة في المدرجات، بجانب إلقائهم زجاجات المياة داخل أرض الملعب.

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أما الفريق المغربي فكان غرامته قد قُدرت بـ30 ألف دولار، إثر ما بدر من بعض مسؤوليه من سلوك غير رياضي تجاه حكم اللقاء الإثيوبي باملاك تيسيما.

وعاقب كاف كذلك عمر النمساوي؛ لاعب نهضة بركان، بإيقافه أربع مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار، لسلوكه غير الرياضي تجاه الحكم أثناء تسلم الميداليات.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه بشأن أزمة تعدي فوزي لقجع؛ رئيس نهضة بركان والجامعة المغربية لكرة القدم، على الحكم الإثيوبي، فإن تيسيما ذكر الواقعة في تقرير المباراة، في الوقت الذي أكد به مراقب المباراة أن بعض لاعبي الفريق البركاني ومسؤولي النادي نفسه قاموا بالهجوم على الحكم وبعض مسؤولي المباراة، لكن كاف قرر تبرئة لقجع، لعدم وجود أدلة واضحة لإدانته وفقًا لشهادة الشهود والتقارير الرسمية، حيث وصفت الواقعة بالغامضة، لذلك لن يتم معاقبته.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريق بالمغرب كان قد انتهى بفوز الفريق المغربي بهدف وحيد، وبالنتيجة نفسها فاز الأبيض في الإياب، لتحسم ركلات الترجيح البطل بفوز الزمالك بنتيجة 5-3.