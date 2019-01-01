الزمالك يقترب من تمديد عقد جنش وتعديل القيمة المادية

جنش تعرض لإصابة قوية في معسكر منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الزمالك بدأ في إجراءات تعديل عقد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق.

وكان جنش قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر خلال الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عقد جلسة مع الحارس للاتفاق على تعديل العقد.

وعرض النادي على اللاعب أن يمدد عقده مع تعديل قيمة التعاقد، حيث ينتهي عقد جنش بنهاية الموسم المقبل 2019 – 2020.

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ووافق جنش على فكرة تمديد العقد خلال الفترة المقبلة، بعد أن أوضح له امير مرتضى رغبتهم في بقاءه لمدة أطول حارسًا لعرين الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم تمديد العقد خلال جلسة جديدة تعقد في الأيام المقبلة والإعلان رسميًا عن مدة بقاء جنش الجديدة داخل جدران القلعة البيضاء.