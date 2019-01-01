الاتحاد الأفريقي يُبلغ منتخبات كأس الأمم بموعد الحضور إلى مصر

مصر تستضيف بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتخبات المشاركة بموعد الحضور إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم 2019.

مصر تستضيف بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو، وتُقام البطولة للمرة الأولى بحضور 24 منتخبًا.

سيد عبد الحفيظ: لا حقيقة لوجود مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، والهدف من هذه الأخبار هدم استقرار الفريق 🗣️ pic.twitter.com/NXR17JLItu — جول مصر (@goaleg) May 7, 2019

التقارير أشارت إلى أن الكاف خاطب جميع المنتخبات بضرورة التواجد في مصر والحضور في فندق الإقامة قبل موعد أول مباراة له في البطولة بـ5 أيام (4 أيام بالإضافة ليوم المباراة الأولى).

ويشهد يوم 21 21 يونيو مواجهة افتتاح البطولة والتي تجمع بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري أمام زيمبابوي.

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يُذكر أن البطولة الأفريقية ستُقام مدن القاهرة "3 مجموعات"، والإسكندرية، والإسماعيلية والسويس بواقع مجموعة في كل محافظة.