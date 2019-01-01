الاتحاد الآسيوي يوافق على زيادة عدد أندية دوري الأبطال

منذ تغيير نظام البطولة عام 2003، يعتمد الآسيوي على تواجد 32 فريقًا

يبدو أن الاتحاد الآسيوي سيُجري تغييرات كبيرة بمسابقة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المُقبلة من أجل زيادة حصبة الأندية التي تشارك في البطولة.

وقرر الاتحاد الآسيوي زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا بدءًا من عام 2021 إلى 40 ناديًا بإضافة مجموعة جديدة لمنطقة غرب آسيا ومجموعة لمنطقة شرق آسيا.

ومنذ تغيير نظام البطولة عام 2003، يعتمد الآسيوي على تواجد 32 فريقًا يتأهل إليه على النحو التالي:

14 نادي من غرب آسيا (5 اتحادات)

14 نادي من شرق آسيا (6–5 اتحادات)

4 نادي من الملحق التأهيلي (2 من غرب آسيا, 2 من شرق آسيا)

ويتم تقييم الاتحادات قبل بداية النسخة الجديد، ويتم تقييم العشرة اتحادات المشاركة، مما يمكن تعديل المقاعد وفقاً لنتائج تقييم تحقيق معايير متطلبات دوري أبطال آسيا.

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