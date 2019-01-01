الفرج وعطيف والعابد - ثلاثي الهلال يعودون لمواجهة النصر

الهلال يستقبل النصر غدًا الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

تشهد مباراة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر عودة ثلاثي من صفوف الزعيم للمشاركة في المباراة بعد غياب طويل عن التواجد في مثل هذه المواجهة.

الهلال يستقبل النصر غدًا الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المنتظر عودة الثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف ونواف العابد للمشاركة أمام الجار والمنافس التقليدي نادي النصر.

عطيف والفرج من المنتظر مشاركتهم في وسط ملعب الملعب، خاصة في ظل غياب اللاعب محمد كنو بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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كما من المتوقع ظهور نوافد العابد في مباراة ديربي الرياض بعد غياب طويل، حتى لو من مقاعد البدلاء والمشاركة كبديل.