الاتحاد الآسيوي يكشف عن التفاعل الضخم في دوري أبطال آسيا

سجيل ارتفاع غير مسبوق في متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي

حقق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفوقًا كبيرًا خلال نسخة دوري أبطال آسيا لعام 2019 من خلال إحصاءات منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

الأرقام أشارت إلى وجود تفاعلاً كبيرًا على أحداث المسابقة الأكبر قاريًا على صعيد الأندية حيث شارك 305 ملايين و800 ألف قارئ على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، و260 مليونا و900 ألف شخص على (إنستجرام).

وتمت مشاركة وتفاعل أكثر من 78 مليونا و900 ألف شخص على (فيسبوك)، كما شهدت القناة التابعة للاتحاد الآسيوي على شبكة (يوتيوب) زيادة مذهلة بنسبة 556 في المائة في عدد المشتركين الجدد.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل ارتفاع غير مسبوق في متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي وكذلك الزيارات اليومية للموقع الإلكتروني الرسمي.

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