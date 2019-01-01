الاتحاد الآسيوي يُغرم اتحاد جدة بسبب الجماهير

ألقت بعض المقذوفات خلال مباراة الفريق أمام نادي الوحدة الإماراتي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض غرامة مالية عن نادي اتحاد جدة السعودي بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مباراة الوحدة الإماراتي.

وقرر الآسيوي توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على نادي الاتحاد، بسبب بعض المقذوفات من جماهير الفريق.

وكانت جماهير العميد قد ألقت بعض المقذوفات خلال مباراة الفريق أمام نادي الوحدة الإماراتي، في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

كما حذر الاتحاد الاسيوي بأن العقوبة ستكون أقوى لنادي الاتحاد في حال تكرار نفس الأمر من قبل جماهير الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الصفراء بعدما اكتفى بوصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله في آخر لقاءات المجموعة أمام فريق الوحدة.

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وخلال دور المجموعات استطاع العميد أن يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبع، وخسر 14 مباراة.