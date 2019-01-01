هل أحسن النصر اختيار الرباعي الأجنبي في قائمة دوري أبطال آسيا؟

تأمل جماهير النصر في مواصلة المشوار على الصعيد القاري

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يفتح استاد الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر السعودي والوحدة الإماراتي يوم الأثنين القادم 5 أغسطس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتأمل جماهير النصر في مواصلة المشوار على الصعيد القاري، من أجل الوصول إلى العالمية مُجدًدًا وتحقيق لقب غائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

العالمي تأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين.

النصر أنهى الموسم الماضي حاملاً لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي.

وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.

المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر فضل عدم أجراء أي تغيير في قائمة الفريق الآسيوية خلال الفترة الماضية وقرر المحافظة على الرباعي الذي تم قيده منذ بداية المسابقة.

وحافظ النصر على الأسماء التي انضمت إلى القائمة: "الحارس الأسترالي برادلي جونز، والبرازيليان مايكون، وجوليانو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً كبيرًا حول كيفية عدم قيد الدولي المغربي نور الدين أمرابط الذي كان قريبًا من التواجد بدلاً من البرازيلي جوليانو، وكانت فئة كبيرة قد فضلت تواجد اللاعب المُقاتل في قائمة العالمي.

ولكن بشكل فني فأن المدير الفني البرتغالي قد أحسن الاختيار بتواجد هذا الرباعي، حيث يمتلك جوليانو قدرات خاصة ومميز في خط وسط الفرق والذي يحتاج إلى لاعب بقيمته نظرًا لتواجد العديد من العناصر الشابة المحلية.

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وفيما يخص اللاعب الآسيوي، فلا يمتلك النصر لاعب آسيوي بخلاف حارس المرمى براد جونز وبالتأكيد تواجده رفقة الحارس الدولي السعودي وليد عبدالله يمنح الفريق قوة كبيرة في حراسة مرمى الفريق.

على الصعيد الدفاعي، فلا خلاف على تواجد البرازيلي مايكون والذي يُعد أفضل المدافعين في الدوري السعودي خلال النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

أخيرًا لا يوجد خلاف على القيمة الهجومية التي يُضيفها اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لهجوم العالمي، ويكفي الأرقام القياسية التي حطمها اللاعب خلال الصيف المُقبل، حيث أنهى الموسم متربعًا على صدارة الهدافين برصيد 34 هدف.