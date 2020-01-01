تين كات: أتمنى عودة "الجمهور الأعظم" في السعودية لتشجيع الاتحاد في الملعب

المدرب يتحدث عن مباراة البطولة العربية

ناشد هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد جماهير النادي للعودة لحضور المباريات ودعم وتشجيع الفريق في الملعب، ذلك خلال تصريحاته قبل مباراة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام أولمبيك آسفي المغربي.

الفريق الغربي نجح في الفوز بنقطة ثمينة في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتعادله مع المتصدر النصر 1-1 في الرياض، ويأمل في البناء على أدائه الجيد خلال اللقاء وحسم موقعه ربع نهائي البطولة العربية أمام أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب الذي سيُقام مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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وأكد المدرب الهولندي على صعوبة المباراة وأهمية تحقيق نتيجة جيدة لحسم التأهل للدور القادم مبكرًا وقبل موقعة الإياب التي ستكون أصعب.

مضيفًا "نحرص على الفوز في مباراة أولمبيك آسفي تحسبًا لصعوبة موقعة الإياب في المغرب، لا يُمكننا التقليل من إمكانيات منافسنا، إذ هو فريق مميز استطاع التأهل لهذا الدور بعد إقصاء منافسين أقوياء. المباراة يوم الأربعاء ستكون صعبة ومعقدة".

واصل موجهًا رسالة لجمهور الاتحاد "أتمنى عودة جماهير الاتحاد إلى المدرجات لدعم ومساندة اللاعبين من الملعب، إذ لا يُمكننا تحقيق أي شيء دونهم. فريقنا يمتلك أعظم جمهور في السعودية وتأثيرهم على اللاعبين دومًا ما يكون كبيرًا".