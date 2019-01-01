أحمد خليل يُوجه رسالة لجمهور الإمارات قبل مواجهة تايلاند

مباراة مهمة وصعبة تنتظر الأبيض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات رسالة مهمة لجماهير بلاده قبل مواجهة تايلاند في آخر مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات لكأس آسيا 2019.

ويستعد الأبيض لمواجهة تايلاند في لقاء لن يؤثر على تأهل الفريق للدور القادم، إذ ضمنه بالفعل بالفوز على الهند في الجولة السابقة، لكنه مهم جدًا للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.

وقال مهاجم شباب الأهلي لقناة أبو ظبي الرياضية "لدينا مباراة مهمة أمام تايلاند، نطمح للفوز بها للحفاظ على صدارة المجموعة وتخطي تلك المرحلة الصعبة، المباراة لن تكون سهلة لكننا جاهزون لها واستعدينا جيدًا لها".

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وعن الضغوطات التي يُواجهها المنتخب نتيجة مطالبة الجماهير بأداء قوي ونتائج إيجابية خلال البطولة، قال أحمد خليل "الجمهور يطمح لتحقيق أداء ونتائج قوية ونحن كذلك، لأننا في النهاية أصحاب مصير واحد في الإمارات".

"نحن نطمح للفوز، وندرك تمامًا أننا نمر بوقت صعب لكن تلك المحطة ستكون بمثابة نقطة تحول لنا، وسنحاول أن نكون على قدر المسؤولية والفوز بالنقاط الثلاثة".

ووجه اللاعب أخيرًا رسالة لجماهير الإمارات قائلًا "أطلب منهم الثقة في اللاعبين قدر المستطاع، نحن نطمح لأن يتواجد الجمهور في الملعب. لدينا ثقة في أنفسنا وعازمون على إعادة الجماهير للملاعب".

أتم "نتمنى أن يكون الجمهور معنا دومًا، سواء في الفوز أو الخسارة، فتلك كرة القدم، وأحيانًا لا نكون في مستوانا لكن عليكم أن تعلموا أننا نحاول دومًا إسعادكم".