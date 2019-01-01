الحسن صالح يُحذر من الاستهانة بمنتخب تايلاند

مدافع الإمارات يريد الفوز باللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر الحسن صالح مدافع منتخب الإمارات من الاستهانة بمنتخب تايلاند، قبل المباراة التي ستجمع الطرفين لحساب الجولة الثالثة ضمن دور المجموعات من كأس آسيا 2019.

وافتتح المنتخب الأبيض سجله في البطولة بالتعادل 1-1 مع البحرين قبل أن يحجز مقعده في الدور القادم بالفوز على الهند بهدفين دون رد، وسيواجه تايلاند في مباراة الفوز بها سيؤمن له صدارة المجموعة الأولى.

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وقال المدافع صاحب الـ27 عامًا عن المبارة "مواجهة تايلاند ستكون صعبة لأن لديهم فرصة التأهل للدور القادم، لذا سيلعبون مباراة قوية من أجل خطف بطاقة العبور".

"علينا ألا نستهين بهم، صحيح أنهم خسروا أمام الهند في اللقاء الأول لكنهم تمكنوا من الفوز على البحرين في المباراة الثانية".

وأتم مدافع الشارقة تصريحاته مطالبًا زملاءه بالفوز وتحقيق النقاط الثلاثة لضمان التأهل في صدارة المجموعة.