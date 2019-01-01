مدير منتخب الإمارات يُفسر اختيار سريلانكا والدومينيكان استعدادًا لماليزيا

الأبيض سيستعد في البحرين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أحمد راشد مدير منتخب الإمارات أن اختيار سريلانكا والدومينيكان للمباريات الودية قبل مواجهة ماليزيا في تصفيات المونديال وكأس آسيا جاء لتقارب مستواهما من منافس الأبيض الأول.

وسيدخل المنتخب معسكرًا تدريبيًا يوم السبت القادم في البحرين يلتقي خلاله سريلانكا وديًا في 30 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي سيلعب ضد الدومينيكان.

فان مارفيك يُعلن عن قائمة الإمارات قبل مواجهة ماليزيا

وقال راشد عن اختيار المنتخبين للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي "الجهاز الفني فضل اللعب مع منتخبين مستواهما قريب من مستوى منتخب ماليزيا بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وتنفيذ طريقة وأسلوب اللعب خاصة وأن المباراتين تعتبران باكورة المباريات الودية للأبيض تحت قيادة المدرب فان مارفيك".

أضاف "معسكر البحرين يُمثل المرحلة الثانية من مراحل الإعداد للتصفيات بعد المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 21 يوليو الماضي، المرحلة الثالثة ستكون في العاصمة كوالالمبور بدءً من يوم 4 سبتمبر حتى موعد المباراة التي ستقام على استاد بوكيت جليل".

وأوضح راشد أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على متابعة اللاعبين في معسكرات الأندية ومبارياتها الودية في مختلف مدن أوروبا، ذلك للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل معسكر البحرين، بجانب متابعة الحالة الصحية للاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية خاصة.

يُذكر أن الإمارات ستُواجه ماليزيا في افتتاح تصفيات كأس العالم 2020 في قطر يوم العاشر من سبتمبر القادم.