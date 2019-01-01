فان مارفيك يُعلن عن قائمة الإمارات قبل مواجهة ماليزيا

يُقيم الأبيض الإماراتي معسكر تدريبي خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر

ماجد جزر

أعلن المدير الفني الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض المعسكر الذي سيُقام في البحرين خلال الفترة المُقبلة.

ويُقيم الأبيض الإماراتي معسكر تدريبي خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر استعدادًا لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر في كوالالمبور ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويعود المنتخب إلى الإمارات في الأول من سبتمبر، ثم يغادر إلى ماليزيا 4 سبتمبر للانتظام في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المباريات الرسمية.

قائمة المنتخب الإماراتي جاءت كما يلي :

حراسة المرمى : علي خصيف – عادل الحوسني – خالد عيسى – محمد الشامسي

خط الدفاع : حسن المحرمي – سالم راشد – خليفة الحمادي – محمد العطاس – الحسن صالح – وليد عباس – محمد شاكر – بندر الأحبابي – حمدان الكمالي – محمد برغش.

خط الوسط : خلفان مبارك – عمر عبدالرحمن – ماجد سرور – اسماعيل الحمادي – أحمد برمان – حبيب الفردان – طارق أحمد – خليل الحمادي – علي صالح – علي سالمين.

خط الهجوم : علي مبخوت – أحمد خليل – محمد العكبري.