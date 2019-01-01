الإقالة تقترب.. إيمري يقضي أيامه الأخيرة في أرسنال

مواجهة فرانكفورت قد تكون الأخيرة له

أصبحت الأمور تسير بدرجة كبيرة بنادي أرسنال الإنجليزي، نحو رحيل المدرب الإسباني أوناي إيمري عن تدريب الفريق.

أرسنال يعيش حالة شديدة من التخبط في الفترة الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات بالبريميرليج.

التعادل الأخير ضد ساوثامبتون 2/2 والشكل الذي ظهر به الفريق، زاد من حدة التساؤلات حول مستقبل إيمري.

تقارير صحفية أكدت إيمان كل من في النادي الإنجليزي، أن قرار إقالة الإسباني قادم لا محالة خلال أيام.

ويأتي ذلك بعدما فقد المدرب غرفة ملابس الفريق، وتوتر علاقته بجمهور النادي الذي أطلق صافرات الاستهجان بعد التعادل مع القديسين.

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ومن المتوقع أن يُدير إيمري مواجهة الفريق القادمة أمام إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي، حيث قد تكون الأخيرة له بالنادي اللندني.

وتخوض إدارة أرسنال في الوقت الحالي، مرحلة البحث عن المدرب القادم، وسط توقعات بقدوم أي من ميكيل أرتيتا، ماسيميليانو أليجري، ماوريسيو بوتشيتينو أو باتريك فييرا.