الإصابات تضرب وسط برشلونة قبل مواجهة خيتافي

أزمة جديدة للمدرب رونالد كومان

أصبح برشلونة مهدداً بفقدان نجمه البوسني ميراليم بيانيتش، بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال تأدية الواجب الوطني مع منتخب بلاده.

بيانيتش خرج من مواجهة البوسنة مع بولندا في دوري الأمم الأوروبية بعد نصف ساعة فقط، بعد شعوره ببعض الآلام في الظهر.

وهو ما يثير مخاوف المدرب رونالد كومان، حول فقدان اللاعب في المباراة القادمة ضد خيتافي بالدوري الإسباني .

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وينضم بذلك بيانيتش لكل من جوردي ألبا وجونيور فيربو، ضمن قائمة المصابين قبل المواجهة المقبلة للفريق الكتالوني.

ووفقاً لتصريحات المدرب المساعد لمنتخب البوسنة، فإن السبب وراء خروج بيانيتش كان تلقيه ضربة في الظهر، دون الكشف عن موعد تعافيه بشكل كامل.

ومن المقرر أن يقوم اللاعب بالمزيد من الفحوصات الطبية فور عودته لبرشلونة ، لتحديد موقفه النهائي من مباراة خيتافي القادمة.

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يذكر أن برشلونة يلعب ضد خيتافي يوم السبت المقبل، وهو في المركز الخامس بجدول الدوري بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.