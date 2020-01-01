لاعب برشلونة الأسبق : ميسي ليس الأفضل في التاريخ

سبق أن لعب معه لمدة 6 أشهر

يعتقد جيرارد دولوفيو جناح نادي أودينيزي الإيطالي، أن ليونيل ميسي لاعب مذهل، ولكنه ليس الأفضل في التاريخ.

دولوفيو تخرج من أكاديمية لاماسيا وكان من أبرز المواهب في برشلونة، ولعب مع الفريق الأول بجوار ميسي، لكنه لم يستمر كثيراً.

الجناح الإسباني يؤمن بقدرات ميسي المبهرة، لكنه يعتبر البرازيلي رونالدينيو هو أفضل من لعب للنادي الكتالوني بل الأفضل في تاريخ اللعبة.

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وقال للموقع الرسمي للدوري الإيطالي:"بالنسبة لي رونالدينيو هو الأفضل في التاريخ، قابلته وذهبت لمشاهدته في كامب نو وكان يجلس بجواري، كانت تجربة رائعة".

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وأضاف:"ميسي رائع كذلك وأحبه كثيراً، لعبت معه لمدة 6 أشهر وهو شخصية رائعة، والجميع يعرف من هو".

يذكر أن دولوفيو يلعب حالياً بنادي أودينيزي الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من واتفورد الهابط مؤخراً لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.