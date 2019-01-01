إبراهيم حسن يُعوض أوباما في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

مباراة حاسمة للزمالك

تويتر كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك

يخوض الزمالك في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر مباراة الفرصة الأخيرة في الحفاظ على آماله لمواجهة الأهلي في الجولة الختامية من الدوري المصري دون أن يكون قد خسر اللقب بالفعل.

ويلعب الفريق الأبيض في ملعب بتروسبورت أمام الإسماعيلي في مباراة يحتاج للفوز بها وعدم انتصار الأهلي على المقاولون العرب ليُحافظ على آماله بالفوز باللقب الثمين.

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وكان الفريق قد حطم الكثير من آماله بالتعادل مع الجونة في المباراة السابقة 2-2، في مباراة شهدت طرد لاعبه يوسف أوباما في اللحظات الأخيرة، وقد قرر المدرب خالد جلال تعويضه بإبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق.

ويضم التشكيل الأساسي للزمالك في المباراة عمر صلاح حارسًا للمرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز للدفاع، وفي الوسط يتواجد طارق حامد مع فرجاني ساسي، وأمامهما الثلاثي سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم، ومن ثم عمر السعيد مهاجمًا وحيدًا.