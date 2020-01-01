الأهلي يوضح - هل يرحل جوزيف دي سوزا للدوري التركي؟

صحيفة تركية قد نقلت تصريحات منسوبة للاعب المحور البرازيلي والمحترف في صفوف النادي الأهلي

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الأهلي السعودي حقيقة رغبة اللاعب جوزيف دي سوزا في الرحيل عن صفوف الراقي خلال الفترة المُقبلة.

وكانت صحيفة تركية قد نقلت تصريحات منسوبة للاعب المحور البرازيلي والمحترف في صفوف النادي الأهلي، حول إعلان رغبته في إنهاء ارتباطه مع النادي، والعودة إلى الدوري التركي.

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وتسببت هذه التصريحات في حالة غضب كبيرة بين جماهير الأهلي التي طالبت الإدارة بضرورة تحديد موقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات أحد مسؤولي الأهلي الذي أكد أن حديث اللاعب جوزيف دي سوزا لإحدى الصحف التركية لا يعنيهم في شيء وليس ذات أهمية، خصوصاً في ظل هذه الفترة والأزمة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن ما نقل عبر الوسيلة الإعلامية التركية منسوبًا للاعب الأهلي جوزيف دي سوزا قد يكون مختلقاً من الأساس وليس له صحة.

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يُذكر أن عقد جوزيف دي سوزا مع الأهلي متبقي فيه عام ونصف مما يؤكد على أن قرار رحيل اللاعب لن يكون إلا عن طريق النادي.