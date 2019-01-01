الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم نهضة بركان ولاعب المقاولون

رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في ضم الثنائي خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري على الأنباء التي أشارت إلى رغبة النادي في التعاقد مع الثنائي محمد مجلي لاعب المقاولون العرب ولابا كودجا مهاجم نهضة بركان.

وكانت العديد من التقارير المحلي قد أشارت إلى رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في ضم الثنائي خلال الفترة الحالية.

المسؤول بالنادي الأهلي قال في تصريحاته لموقع "فيلجول" أن الأنباء التي يتم تداولها غير صحيحة بشأن التعاقد مع أي لاعب.

جونيور أجاي يخرج من مران الأهلي مصابًا، وقد يغيب عن مباراة الأهلي وإنبي غدًا 🚑 pic.twitter.com/DfZ3dGSd1A — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

وأضاف أمير توفيق : "كل ما يقال عن توقيع أي لاعب خلال هذه الأيام غير صحيح لأننا لم نقرر الشروع العملي والتنفيذي في صفقات الصيف".

وأكمل أمير تصريحاته : "لم نوقع مع الثنائي مجلي أو كودجا أو أي لاعب آخر وسنفعل ما نريده وما في مصلحة الفريق في الوقت المناسب لنا".

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يُذكر أن العديد من التقارير قد ربطت أسم مهاجم نهضة بركان المغربي بالنادي الأهلي بعد تألقه بشكل واضح على الصعيدين المحلي والقاري.