استبعاد أجايي وضم حارس شاب لأول مرة لقائمة الأهلي لمواجهة إنبي

المارد الأحمر في مواجهة الفريق البترولي بحثًا عن تعزيز الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة إنبي، اليوم الخميس.

المارد الأحمر يلاقي الفريق البترولي في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب النيجيري جونيور أجايي، إثر تعرضه للإصابة بشد عضلي، خلال المران مساء أمس الأربعاء، ويحتاج لإجراء فحص طبي.

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بينما انضم لأول مرة أحمد طارق؛ حارس المرمى الشاب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد طارق.

الدفاع: محمد هاني - علي معلول - أحمد فتحي - أيمن اشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات – جيرالدو - هشام محمد.

الهجوم: وليد أزارو - مروان محسن.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع بـ36 نقطة.