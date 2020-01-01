الأهلي يقرر الاستفادة من قرار "فيفا" بشأن لاعبيه

الأهلي يقرر تأجيل تجديد العقود، ويستفيد من قرار فيفا .

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تأجيل البت في مصير عقود ثلاثي الفريق سلمان المؤشر ومهند عسيري وياسر المسيليم، لاعبي الفريق، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

ويحق للثلاثي المؤشر وعسيري والمسيليم، التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون الرجوع إلى ناديهم الأهلي، حيث دخلوا في الفترة الحرة بداية من شهر يناير الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتمديد عقود جميع اللاعبين لنهاية الموسم، بعد توقفه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، دفع إدارة الأهلي للاستفادة منه، وتأجيل تجديد العقود.

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ومن جانبه، قرر الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة، تأجيل تجديد عقود الثلاثي، لحين إعلان الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، والذي سيسلمه بنهاية الموسم عن اللاعبين.

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وعلى جانب آخر، يتابع محمد الحارثي، المدير التنفيذي للأهلي، مع ميلويفيتش كافة احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشته معسكر الفريق المقبل، والتقرير الفني عن اللاعبين المحليين والأجانب، لحسم تلك الملفات المهمة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن منذ فترة عن تمديد عقود جميع اللاعبين بكل أندية العالم بشكل تلقائي، استمرارها لحين انتهاء الموسم الحالي.