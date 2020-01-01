الأهلي يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع البرازيلي كوستا

الأهلي يواصل تدعيماته استعدادًا للموسم الجديد.

تقدمت إدارة النادي الأهلي، بعرض رسمي لإدارة سانتوس البرازيلي، من أجل التعاقد مع ماريو سيرجيو كوستا، لاعب الوسط البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تواصل سعيها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الأهلي عرض مبلغ مليون و500 ألف دولار، ما يقارب الـ5.6 مليون ريال سعودي، للحصول على خدمات ماريو كوستا.

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كما أكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد تنتظر الموافقة الرسمية من جانب النادي البرازيلي، لإتمام الاتفاق مع اللاعب على بنود العقد وتفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ماريو كوستا يستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، حيث سبق له ولعب للعديد من الفرق البرازيلية، وهي جريميو وفيتوريا وكروزيرو وسييرا وجوياس وإنترناسيونال، بالإضافة إلى تشانجتشون الصيني.

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وينتهي عقد كوستا مع فريقه سانتوس البرازيلي، في ديسمبر 2022، حيث يتفاوض مسؤولي الأهلي مع ناديه، من أجل الحصول على ما تبقى من عقده.