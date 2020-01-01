الأهلي يعلن موعد فتح باب الحجز تذاكر لقاء النجم الساحلي

الأهلي يكشف عن شروط الحصول على تذاكر لمباراة النجم الساحلي.

أعلن النادي الأهلي، عن موعد فتح باب الحجز الألكتروني، لتذاكر مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة النجم الساحلي، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، من خلال موقع تذكرتي".

المدير التنفيذي للأهلي شدد على أن تذاكر المباراة لن يتم تسليمها للجماهير دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، والذي يستخرج من موقع تذكرتي، ووجوده شرط أساسي.

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وحددت إدارة النادي الأهلي، قيمة تذاكر مباراة النجم الساحلي التونسي، حيث جاءت كالآتي:

"1000 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي، من أجل الاقتراب من حسم بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ9 نقاط، ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث بـ6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.