تقارير: الاتحاد يحتاج 30 مليون ريال لفسخ عقد بريجوفيتش وإتمام صفقة الكعبي

هل ينجح الاتحاد في الخروج من مأزق بريجوفيتش وإتمام صفقة الكعبي؟

تحتاج إدارة نادي الاتحاد، إلى مبلغ 30 مليون ريال سعودي، من أجل فسخ عقد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، بهدف التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، مهاجم الوداد البيضاوي السابق.

الاتحاد يفاوض أيوب الكعبي، من أجل الحصول على خدماته، بعد انتهاء إعارته من فريق نادي هيبي فورشن الصيني، إلى الوداد البيضاوي منذ أيام.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن المفاوضات مع أيوب الكعبي توقفت منذ أيام، لحين الوصول إلى حل مع بريجوفيتش مهاجم الفريق.

بريجوفيتش وصل إلى جدة، في ظل عدم قدرة إدارة الاتحاد على إيجاد عقد احترافي للمهاجم الصربي، بعد غيابه أسبوع، بطلب من وكيله الموجود في اليونان، لعرض خدماته على بعض الأندية اليونانية.

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ويرغب نادي بشكتاش التركي في الحصول على خدمات بريجوفيتش، ولكن دون أي مقابل مادي لنادي الاتحاد، وهو ما يعطل الصفقة.

أحمد دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، قال: "لإدارة تتناقش معه في أدق التفاصيل وتساعد على تقوية الجوانب الناقصة في الفريق، ولا نستطيع الحديث عنها الآن حتى تتم".

واختتم دياب حديثه قائلًا: " تصدقوا شيئًا مما ينشر، حتى يصدر رسميًا من خلال المركز الإعلامي خصوصًا، الأنباء المنتشرة في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع أسماء معينة، وإلغاء عقود بعض اللاعبين، إضافة إلى تضارب الأخبار حول آراء المدرب الهولندي تين كات في بعض اللاعبين الموجودين في الفريق حاليًا".