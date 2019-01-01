الأهلي يستهدف ضم مهاجم الشباب السابق وهداف الدوري التركي

دياني لعب في فترة سابقة بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الشباب لمدة موسم ونصف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن النادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب باي دياني، لاعب جلطة سراي التركي، والشباب السعودي السابق من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب السنغالي بدلاً من جانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر.

دياني لعب في فترة سابقة بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الشباب لمدة موسم ونصف في اعوام 2014و2015، ولكنه لم يقنع الادارة الشبابية وقررت الاستغناء عنه.

⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :



👕 لعب : 30 مباراة

🎯 ساهم في : 26 هدفًا

⚽️ سجل : 16هدفًا

🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

ويشهد الموسم الحالي تألق اللاعب السنغالي حيث أصبح هداف الدوري التركي برصيد 28 هدف، وهو الهداف الافضل في الدوري التركي.

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التقارير أكدت أن تفاريس يرغب في الرحيل عن صفوف الأهلي لرغبته في خوض تجربة جديدة وعدم التأقلم بالشكل المطلوب.

مهاجم الأهلي الحالي يبحث عن الانتقال لأوروبا، بعد العروض التي جاءت للاعب من أندية في الدوري الانجليزي الممتاز.