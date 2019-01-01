الأهلي يدخل في صراع مع الهلال للتعاقد مع المغربي بدر بانون

الصراع أصبح مشتعلاً عقب دخول النادي الأهلي في صراع مع الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى وجود صراع ثنائي من أجل التعاقد مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكدت التقارير أن الصراع أصبح مشتعلاً عقب دخول النادي الأهلي في صراع مع الهلال من أجل الظفر بخدمات الدولي المغربي.

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التقارير أشارت إلى وجود اهتمام من قبل إدارة عبدالله بترجي بصخرة الدفاع المغربي، بدر بانون، قلب دفاع الرجاء البيضاوي، لضمه في الصيف المقبل.

على الجانب الأخر، دخل نادي الهلال بحسب التقارير فأن النادي مهتم بالتعاقد مع اللاعب من أجل أجراء بعض التعديلات على الخط الدفاعي في الموسم المقبل.

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وتعمل إدارة الأهلي بكل قوة على سد النقص والضعف الواضح في بعض المراكز؛ حيث قدم الأهلي، موسمًا سيئًا، فقد ودع مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس زايد للأندية الأبطال مبكرًا، بالإضافة إلى احتلاله المركز الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.