كاريلو يُبلغ مسؤولي بنفيكا برغبته في البقاء مع الهلال

كاريلو انضم إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن حسم اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو من العروض التي وصلته مؤخراً.

كاريلو انضم إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

التقارير المقربة من الهلال أكدت أن اللاعب يرغب في البقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي بنفيكا.

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وأشارت التقارير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حسم مصير اللاعب بشكل نهائي بعدما أبدى العديد من الأندية رغبته في ضم اللاعب.

كاريلو وصلته العديد من العروض مؤخراً أبرزها عرضًا من نادي النصر السعودي، وأخر من نادي الدحيل القطري.

يُذكر أن كاريلو لا يُشارك حاليًا مع الهلال بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً قبل مباراة الاتفاق المقبلة.