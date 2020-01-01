الأهلي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة بالسوبر المصري

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك في كأس السوبر

كشف النادي الأهلي عن موعد عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للتدريبات الجماعية عقب التعافي من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

رمضان صبحي من أبرز اللاعبين خلال الفترة السابقة في الأهلي وأصبح عنصرًا أساسيًا ضمن تشكيل السويسري رينيه فايلر في الفريق الأحمر.

وأكد عبدالحفيظ خلال تصريحات رسمية صباح اليوم الإثنين، أن اللاعب اقترب من العودة إلى المران الجماعي للأهلي.

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وقال مدير الكرة بالنادي للأهلي للموقع الرسمي: "حالة رمضان صبحي البدنية والفنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد إمكانية لحاقه بكأس السوبر".

وتابع عبدالحفيظ خلال تصريحاته: "سنسافر إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر".

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وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لم نتلق قرار بتأجيل لقاء الزمالك في الدوري المصري حتى الأن ولم يتم مناقشة الأمر".

وواصل سعد سمير مدافع الأهلي خلال الفترة الأخيرة تدريباته تأهيلية في مران الفريق الجماعي من أجل التعافي من إصابة وتر أكيليس.