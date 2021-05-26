الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا ضد مهاجمه المحترف

تعرف على قرار الأهلي المفاجئ

اتخذت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قرارًا مفاجئًا ضد مهاجمه السنغالي مباي نيانج مهاجم الفريق، وذلك بعدما فشل اللاعب في إثبات نفسه خلال الفترة الماضية.

وكان نيانج قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي ستاد رينيه الفرنسي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار شراء عقده بنهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن النادي الأهلي قام بتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب المحترف مباي نيانج، ليرحل عن صفوف الراقي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي نجحت للتوصل إلى صيغة تفاهم مع اللاعب السنغالي مباي نيانج، من أجل توفير مبلغ مليون ريال لخزينة النادي.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي إدارة الأهلي الجديدة برئاسة النفيعي، لإجراء عمليات إحلال وتجديد في صفوف الفريق، حيث هناك رغبة للتخلص من 5 محترفين بالفريق على أقل تقدير.

إدارة الأهلي تهدف للتعاقد مع العديد من العناصر الأجنبية المميزة لتدعيم صفوف الراقي، استعدادًا للموسم المقبل، بعد خروج الفريق من الموسم الحالي بدون أي بطولة أو إنجاز.

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مباي يانج لم يشارك مع الأهلي سوى في 5 مباريات فقط، بواقع 120 دقيقة، ولم يسجل أي هدف.