جمهور الهلال يلوم على الأندية الأخرى

طالب الإعلامي الرياضي خالد البدر ممن ينتمون إلى نادي الهلال السعودي بالتوقف عما أسماه بـ"فقرة البكائيات"، عقب تحقيق فريقهم أي بطولة، معاتبين على الأندية الأخرى.

الزعيم توج قبل أيام بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه والثانية على التوالي، لتدخل خزينته البطولة رقم 62 في كافة المسابقات المحلية والقارية.

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ويلوم الهلاليون خلال الأيام الماضية على مسؤولي الأندية الأخرى، كون غالبيتهم لم يقدم التهنئة للزعيم على اللقب.

البدري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر آخر 6 سنوات حقق 6 بطولات، الأهلي آخر 6 سنوات حقق 5 بطولات، لم يُبادر نادي الهلال عبر حسابه، ومنسوبيه وإعلاميّوه بالتهنئة، امر عائد لهم وغير مُلزمين بذلك، ولن يُنقص من الطرف الاخر".

وأضاف: "المثاليات والزعيق والبكائيات التي تظهر بين فترة وأخرى مع كل مُنجز أزرق يجب أن تتوقف".

#النصر آخر 6 سنوات حقق 6 بطولات.#الأهلي آخر 6 سنوات حقق 5 بطولات.



لم يُبادر نادي #الهلال عبر حسابه، ومنسوبيه وإعلاميّوه بالتهنئة، امر عائد لهم وغير مُلزمين بذلك ولن يُنقص مِن الطرف الاخر، المثاليات وثقافة الزعيق والبكائيات التي تظهر بين فترة وأخرى مع كل مُنجز أزرق يجب أن تتوقف. — خالد البدر (@KhaleadBader) May 26, 2021

الزعيم حصد اللقب المحلي بعدما وصل إلى النقطة 58 في الجولة 29 وقبل الأخيرة، متفوقًا بثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.

وتلقى الهلال التهنئة من بعض الأندية على رأسها التعاون، لكن لم يفعل الكثيرون كالنصر والأهلي والاتحاد والشباب وغيرهم.

وتتبقى جولة وحيدة على ختام الموسم الجاري، يواجه بها الهلال، الفيصلي، في 30 من مايو الجاري.