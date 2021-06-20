الأهلي يتخذ إجراءً حاسمًا للتخلص من الثنائي المحترف

الأهلي يسعى للتخلص من محترفيه

بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في اتخاذ خطوات جادة وحاسمة، في طريق إعداد الراقي للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك ببناء فريق قادر على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي، التخلص من عدد من اللاعبين المحترفين بصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتعاقد مع لاعبين أفضل منهم فنيًا.

ما هي الخطوة التي اتخذتها إدارة الأهلي؟

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن أحمد بامعوضة أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق النادي الأهلي، يتواجد حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، من أجل محاولة تسويق لاعبان بصفوف الفريق.

بامعوضة يرغب في تسويق عقدي البوسني إلفيس ساريتش، والألماني ماركو مارين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تجنب دفع مبالغ كبيرة ستترب على النادي على إنهاء عقديهما.

الأهلي يريد تفادي زيادة الديون الموجودة على النادي حاليًا، في ظل سعي الإدارة التخلص من تلك الديون، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

لماذا يريد الأهلي الاستغناء عن ساريتش ومارين؟

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يريد الاستغناء عن عدد من اللاعبين ذوي المردود الفني غير المقنع، وتعويضهم بلاعبين يمتلكون إمكانيات فنية عالية، لتحسين وضع الفريق.

وتريد إدارة الأهلي تحسين وضع الراقي الموسم المقبل، بعد النتائج المخيبة للآمال الموسم الماضي، بعدما فشل الفريق في الخروج بأي إنجاز يذكر.

ما هي المراكز التي يريد الأهلي تدعيمها؟

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير الاحتراف بالنادي ماجد العامري، هو الذي يتولى ملق المفاوضات مع اللاعبين المحليين والأجانب، بعد أن حددت الإدارة بشكل مبدئي 4 مراكز يريد تدعيمها.

وتدرس لجنة الاحتراف بالأهلي حاليًا ملفات عدد من اللاعبين الأجانب، من أجل التفاوض والتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحددت إدارة النادي الأهلي، 4 مراكز للتديعم، وذلك في قلب الدفاع وظهير، بالإضافة إلى جناح أيمن ولاعب وسط مهاجم".

ما هو موقف باقي محترفي الأهلي؟

وأصبح مصير محترفي الأهلي، الروماني ألكسندر ميتريتسا وليوبومير فيسا عالقًا، وسط عدم الاستقرار على قرار استمرارهما من عدمه خلال الموسم المقبل.

ميتريتسا يلعب في صفوف الأهلي حتى يناير المقبل على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى فريقه نيويورك سيتي الأمريكي خلال الشتاء المقبل، بينما لم يتم تحديد موقف ليوبومير حتى الآن.

ويبقى السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، هو اللاعب المحترف الوحيد المؤكد استمراره رفقة الفريق خلال الموسم القادم.

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