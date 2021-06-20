رئيس العالمي يوضح أكثر ما يغضبه..

دخل مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، في نقاش مع جمهور ناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإجابة على بعض التساؤلات، وجاء رده ساخرًا عند مطالبته بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي.

العالمي حتى الآن ممنوع من إبرام تعاقدات صيفية جديدة للموسم الجديد، في ظل عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، إذ تبلغ ديونه 135.907.339 مليون ريال، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل كي يسدد ديونه ويقيد لاعبيه الجدد.

اقرأ أيضًا | النصر في "خانة اليك" .. كيم جين سو يُفسد عودته إلى بلاده

لكن قبل إعلان نتائج الكفاءة المالية، كانت إدارة آل معمر قد تعاقدت مع الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني والكاميروني فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي.

وخلال حوار آل معمر مع الجمهور، عبر "تويتر"، طالبه أحدهم بالتعاقد مع رونالدو، معلقًا: "ابو عبدالله وقع معه وبتدعيلي"، ليأتي رد رئيس النصر: "عمره 36".

عمره ٣٦ — مسلي آل معمر (@musalli9) June 19, 2021

النجم البرتغالي شارك في 44 مباراة مع اليوفي في الموسم الماضي بمختلف البطولات، سجل خلالها 36 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

ويشارك حاليًا رونالدو مع منتخب بلاده في يورو 2020، إذ فاز في اللقاء الأول أمام المجر 3-0، ثم هُزم أمام ألمانيا 4-2، وسجل كريستيانو ثلاثة أهداف.

على جانب آخر، أكد مسلي أنه لا يشعر بالغضب تجاه الانتقادات التي توجه له بين الحين والآخر، لكن رفض توجيه أي انتقادات للاعبين والجهاز الفني.

ورد رئيس العالمي على سؤال: "هل تغضبك بعض الآراء"، حيث قال: "الانتقادات عني عادي .. لكن اي تقليل او استنقاص من اللاعبين او الجهازين الفني والإداري إيه تزعلني .. لأن هؤلاء رجال النصر وأسلحته في الميدان".

الانتقادات عني عادي .. لكن اي تقليل او استنقاص من اللاعبين او الجهازين الفني والإداري إيه تزعلني .. لأن هؤلاء رجال النصر وأسلحته في الميدان. — مسلي آل معمر (@musalli9) June 19, 2021

يذكر أن مسلي آل معمر تولى رئاسة النصر قبل نهاية الموسم المنقضي، بعدما فاز بالمقعد في الانتخابات، حيث تم حل المجلس السابق برئاسة صفوان السويكت، لوجود بعض المخالفات المالية والإدارية.