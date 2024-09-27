"لا يوجد عدل!" .. ماتياس يايسله يهاجم لجنة الاستقطاب ويكشف عن تجاهل مطالب الأهلي

مدرب الأهلي يخرج عن صمته..

فتح الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، النار على لجنة "الاستقطاب" السعودية؛ بعد خسارة فريقه أمام القادسية، مساء يوم الجمعة.

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الأهلي خسر (0-1) أمام مستضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام القادسية: "لا يوجد عدل بين الأندية من لجنة الاستقطاب"، لافتًا إلى أن الفريق الأهلاوي خسر جناح أجنبي، بدون أن يتم تعويضه.

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وأضاف المدير الفني الألماني الشاب: "حددت مراكز لاعبين أجانب؛ ولكن لم يتم جلب احتياجاتي، ولم نحصل على كامل الدعم"، مشددًا على أن حديثه ليس به تقليل من نجوم الأهلي الحاليين؛ ولكن.. الفريق به العديد من النواقص.

ولم يكتفِ يايسله بذلك؛ حيث شن هجومًا على الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والقادسية، معتبرًا أن "ركلة الجزاء" التي تم حتسابها للمنافس، وجاء منها الهدف الوحيد، لم تكن صحيحة.



وفي النهاية وبعيدًا عن كل حديثه السابق.. أعلن ماتياس يايسله تحمله مسؤولية هزائم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة الماضية.

