صدمة جديدة .. لاعب الأهلي يرفض التجديد والرحيل "مجانًا" اقترب!

اللاعب تلقى عروضًا عديدة..

وسط غضب جماهير النادي الأهلي، بسبب عدم تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"شكل جيد"، في الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه أمس الإثنين؛ ها هي صدمة جديدة في انتظارهم.

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الأهلي تعاقد مع صفقتين فقط، في الميركاتو الصيفي؛ وهما متوسط الميدان البرازيلي أليكساندر من الفريق المحلي فلومينينسي، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني قادمًا من نادي برينتفورد الناشط في "البريميرليج".

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لذلك.. تأمل الجماهير الأهلاوية أن يتألق عدد من النجوم الشباب، من أجل سد العجز المتواجد في صفوف الفريق الأول؛ وهُنا.. يبرز اسم الجناح ياسين الزبيدي، الذي نجح في تسجيل هدف مساء اليوم الثلاثاء، في انتصار الراقي الودي على جدة (4-0).

وفي ظل سعادة عشاق الأهلي بـ"خامة" الزبيدي الفنية، فجّرت صحيفة "الرياضية" مفاجأة صادمة، بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، مع الفريق الأول لكرة القدم.

الصحيفة أعلنت رفص الزبيدي، العرض المقدم من الإدارة الأهلاوية لـ"تجديد عقده"، بسبب ضعف المقابل المادي؛ حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة في فبراير القادم، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر.

وكشفت الصحيفة عن أن الأهلي تلقى 4 عروض من أندية "القادسية، الاتفاق، الفتح ونيوم"، وذلك قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، من أجل التعاقد مع الجناح الشاب؛ إلا أنه رفضهم جميعًا.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأهلي، اشترطوا الحصول على مبلغ 25 مليون ريال سعودي، مقابل الاستغناء عن ياسين الزبيدي، أو بقاء اللاعب في صفوف الفريق الأول.

جدير بالذكر أن الزبيدي لعب معارًا في صفوف الأخدود، في الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ حيث سجل هدفين خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم.