لاعب الأهلي: كورونا حاصر أسرتي في إيطاليا

ياسر إبراهيم يكشف تفاصيل معاناة أسرته مع كورونا في بلاد الطليان

كشف مدافع النادي الأهلي المصري ، ياسر إبراهيم، عن أنه كان قلقًا للغاية طوال الفترة الماضية على أسرته التي تتواجد في إيطاليا، خاصةً في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاد الطليان، بالتحديد في بداية شهر مارس الماضي.

وقال إبراهيم في معرض تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لناديه في هذا الشأن: "أغلب أسرتي تتواجد في إيطاليا، وكنت أشعر بقلق شديد عليهم في الفترة الماضية، بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد بقوة في الفترة الماضية، وكنت على تواصل مستمر معهم".

لكنه استدرك قائلًا: "أصبحت الأمور هناك مستقرة الآن إلى حد كبير، وهم على ما يرام".

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وتطرق ياسر إبراهيم للحديث عن عودة الدوري المصري المنتظرة، بعد توقفه منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وكذلك هدف الفريق في بطولة دوري أبطال افريقيا، التي سيتواجه فيها الأهلي أمام الوداد البيضاوي في الدور نصف النهائي.

وقال اللاعب في هذا الصدد: "نحن ننتظر عودة الدوري بفارغ الصبر، وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا".

وتابع: "تركيزنا منصب حول بطولة افريقيا على وجه التحديد، خاصةً وأنها غائبة عن خزينة النادي منذ سنوات، ونسعى لاستعادتها من أجل إسعاد الجماهير الحمراء".

وتجدر الإشارة إلى أن آخر لقب للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، كان لقب نسخة عام 2012، بينما كان آخر لقب قاري للنادي في عام 2014، حين تمكن من الفوز ببطولة الكونفدرالية.