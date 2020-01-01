متى يبدأ دوري أبطال أفريقيا بعد كورونا؟ وما هو نظام البطولة للأهلي والزمالك؟

نستعرض سويًا موعد عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا للحياة بعد فيروس كورونا، وما هو النظام الذي سيتبع استثنائيًا بمشاركة الأهلي والزمالك والوداد والرجاء

أنباءٌ سعيدة زُفّت لعاشقي ومحبي كرة القدم الأفريقية، بإعلان الاتحاد الأفريقي عن اسئتناف منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وخلال فبراير الماضي، وصل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور صان داونز الجنوب أفريقي، بينما أُقصيّ حامل لقب آخر نسختين، الترجي، على يد الزمالك، مع وصول الوداد والرجاء للدور نفسه بالمرور من عقبتي النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي.

وأقيمت قرعة نصف النهائي في مارس الماضي وأسفرت عن مباراتين من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد، وهي نفسها مباراة نهائي البطولة عام 2017، ومباراة أخرى لا تقل قوة بين الزمالك والرجاء.

المزيد من الفرق

وفي الكونفدرالية كان مقررًا أن يلتقي بيراميدز المصري مع حوريا الغيني في نصف النهائي الأول، بينما كان سيلتقي نهضة بركان وصيف النسخة السابقة مع مواطنه حسنية أغادير.

ظروف تفشي فيروس كورونا وقفت حائلًا أمام لعب هذه المباريات في موعدها المقرر بشهر مايو الماضي، وظل التأجيل لأجل غير مسمى، حتى أعلن الاتحاد الأفريقي أخيرًا عن الموعد الذي سيُلعب فيه الدور نصف النهائي من البطولتين وكذلك النهائي.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد عودة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، وأين ستقام وكل ما تريد معرفته عن مستقبل البطولتين.

ما هو موعد عودة دوري أبطال أفريقيا بعد فيروس كورونا؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مطلع شهر سبتمبر المقبل سيكون هو موعد عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توقفها التعسفي بسبب فيروس كورونا.

ولم يُحدد الاتحاد الأفريقي بعد موعد أيام مباريات الدور نصف النهائي وكذلك النهائي، لكن أغلب الظن أنه سيكون في أول أسبوعين من سبتمبر المقبل.

ما هو موعد عودة الكونفدرالية الأفريقية بعد فيروس كورونا؟

شمل إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مطلع سبتمبر أيضًا سيكون هو موعد استئناف ما تبقى من منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ولم يُحدد الاتحاد الأفريقي بعد موعد أيام مباريات الدور نصف النهائي وكذلك النهائي، لكن أغلب الظن أنه سيكون في أول أسبوعين من سبتمبر المقبل أيضًا.

أين ستقام مباريات دوري أبطال أفريقيا وما هو نظام البطولة؟

وجبت الإشارة هنا إلى تغيير جوهري في نظام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيُلعب نصف النهائي بطريقة مباراة واحدة إقصائية على أرض محايدة، الفائز فيها يصل مباشرةً إلى النهائي، الذي سيكون أيضًا بنظام المباراة الواحدة.

النظام السابق للبطولة على مدار السنوات الماضية كان بإقامة الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك مباراة النهائي، لكن في هذه النسخة قرر الاتحاد الأفريقي أن يكون النهائي على الطريقة الأوروبية، مباراة واحدة في أرض محايدة وكانت الكاميرون هي المُختارة لاستضافة النهائي على ملعب جابوما.

ومع أزمة كورونا قرر الاتحاد الأفريقي السير على الطريقة الأوروبية أيضًا، من خلال إقامة نصف النهائي هو الآخر بنظام المباراة الواحدة في أرض محايدة، مع تحديد الدولة المستضيفة لهذه الدورة المجمعة وهي الكاميرون.

لذلك فيمكن القول بوضوح أن الأهلي سيلتقي مع الوداد ثم الزمالك مع الرجاء في الكاميرون في نصف النهائي بنظام مباراة واحدة، وسيلتقي الفائزان في المباراتين في النهائي على أرض الكاميرون أيضًا.

أين ستقام مباريات الكونفدرالية وما هو نظام البطولة؟

بنفس الكيفية، ستقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية في أرض محايدة بنظام مباراة إقصائية واحدة، على أن تستضيف المغرب هذه الدورة المجمعة، وقد كانت المغرب من قبل ستستضيف النهائي فقط على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله.

ووجبت الإشارة إلى أن النظام نفسه على الطريقة الأوروبية أيضًا، حيث ستسضيف مدينة كولن الألمانية مباريات بطولة الدوري الأوروبي، البطولة الأوروبية الشبيهة بالكونفدرالية.