خاص | تطور ملحوظ في رغبة الأهلي ضم يوسف بلايلي من سميه السعودي

الجناح الجزائري ارتبط بالانتقال للأهلي المصري

مازال الحديث عن مستقبل الجزائري يوسف بلايلي مع ناديه الأهلي السعودي واستهدافه من جانب الأهلي المصري يُسيل الكثير من الحبر في الإعلامين السعودي والمصري، وقد حصل جول النسخة العربية على معلومات جديدة بشأن اللاعب.

الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الأهلي لم يستفد منه جيدًا رغم دفعه ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدماته من الترجي التونسي.

إذ لم يلعب بلايلي قبل جائحة فيروس كورونا وتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إلا 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة، ومن ثم وبعد استئناف الدوري لم يعد من بلاده رغم توفير النادي طائرة خاصة لإعادته أكثر من مرة.

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وقد أثار اللاعب أزمة كبيرة حين هدد بفسخ عقده في مارس الماضي لعدم حصوله على مستحقاته المالية لكن الإدارة نجحت في تجاوز تلك الأزمة وتسديد جزء كبير من تلك المستحقات.

كل تلك الأحداث ورحيل رمضان صبحي عن نادي القرن في أفريقيا عزز التقارير التي تتحدث عن رغبة الأهلي في ضم بلايلي هذا الصيف، وقد أكدت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن النادي المصري استفسر بالفعل من سميه السعودي حول موقف اللاعب.

المصدر من داخل إدارة النادي الجداوي أوضح أن الأهلي لم يكن الوحيد الذي استفسر عن بلايلي، بل كذلك فريقه السابق الترجي التونسي.

مصادر صحفية سعودية أكدت أن الأهلي وضع شرطًا واضحًا للتخلي عن لاعبه صاحب الـ28 عامًا، وهو رحيله نهائيًا عن الفريق، رافضًا تمامًا عروض الحصول عليه بالإعارة مع أحقية الشراء، مشيرة كذلك إلى تحديد مبلغ أربعة ملايين يورو للتخلي عنه.