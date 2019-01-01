بن مشعل يتكفل بالشرط الجزائي لبرانكو.. والأهلي يطيح ببعض اللاعبين

الأهلي تعرض لسقوط قوي خلال الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي قام بفك الارتباط بين النادي وإيفانكوفيتش.

وكان الأهلي قد أعلن عن إقالة برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق بعد السقوط أمام الوحدة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن منصور بن مشعل قام بدفع الشرط الجزائي للمدرب الكرواتي لكي يفك الارتباط.

ورفض المدرب الكرواتي تنفيذ فسخ التعاقد مع أهلي جدة دون الحصول على الشرط الجزائي كاملًا من إدارة الراقي قبل الرحيل عن السعودية.

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وجاءت قيمة الشرط الجزائي هي 8 ملايين ريال سعودي، تكفل بها بن مشعل، حيث توصل الأهلي لاتفاق جديد مع المدرب القادم للراقي.

وقرر الأهلي الإطاحة ببعض اللاعبين من الفريق والذي أعادهم برانكو بعد استبعادهم على رأسهم اللاعب مصطفى بصاص.