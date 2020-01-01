ليس بينهم كهربا .. استدعاء 6 لاعبين من الأهلي لمنتخب مصر

المنتخب سيبدأ معسكره هذا الأسبوع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء ستة لاعبين من النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر المقرر إقامته بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي استدعاء حارس المرمى محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف والظهير الأيمن محمد هاني وثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وقد خلت القائمة من اسم الجناح محمود عبد المنعم كهربا.

وسينضم نجوم بطل الدوري المصري للمعسكر يوم الأربعاء القادم حسبما أوضح محمد بركات مدير المنتخب.

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الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري كان قد أعلن قائمة مبدئية للمنتخب استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر القادمين، ومن المتوقع أن يُعلن عن أسماء لاعبي الزمالك المستدعيين للمنتخب يوم السادس من الشهر الجاري عقب نهاية لقاء الفريق أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يُشار إلى أن عديد التقارير الصحفية أكدت أن استبعاد كهربا من المنتخب جاء بعد أزمته الأخيرة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني.

وقد تقدم فضل بشكوى ضد جناح الأهلي في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، وبدوره تقدم اللاعب وناديه بشكوى ضد المسؤول البارز في الجبلاية لدى نفس اللجنة ووجهوا له تهمة الاعتماد بالقول والفعل.