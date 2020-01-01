الأهلي يتقدم بشكوى للجنة الانضباط ضد تجاوز محمد فضل في حق كهربا

الأهلي تحرك رسميًا لحماية لاعبه من أي عقوبة منتظرة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التقدم صباح اليوم بشكوى رسمية لدى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتجاوزه ضد جناح الفريق "محمود عبد المنعم كهربا".

كانت عدسات الكاميرا قد التقطت مناوشة حادة وتدافعًا بين فضل وكهربا خلال احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري المصري ، وقد انتشرت العديد من مقاطع الفيديو للحادثة عبر السوشيال ميديا.

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وتحدث محمد فضل مساء أمس معلنًا تقدمه بشكوى ضد اللاعب لدى لجنة الانضباط، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر قرارها اليوم الإثنين بعد دراسة كل حيثيات الأزمة.

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الأهلي لم يُفوت تلك التصريحات، ورد عليها سيد عبد الحفيظ مؤكدًا أن مقاطع الفيديو تُظهر تعدي فضل على لاعب الفريق وليس العكس، مشيرًا إلا أنهم ترفعوا عن الحديث عن تلك الأزمة نظرًا لمكانة فضل وكونه أحد أبناء النادي، لكن تقدمه بشكوى يدفع النادي للدفاع عن لاعبه.

مضيفًا "لم نتحدث عن الأزمة لحرصنا على غلق الملف وعدم الإساءة إلى محمد فضل أحد أبناء النادي، لكننا فوجئنا بإعلانه عبر أحد البرامج تقدمه بشكوى ضد محمود كهربا مطالبًا بعقابه، هذا مدهش جدًا خاصة أن الواقعة شاهدها الملايين ومقاطع الفيديو تُظهر بوضوح قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيًا".

تابع لقناة الأهلي الرسمية "اللاعب طلب منا التقدم بشكوى للجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، والنادي تضامن مع لاعبه وهذا منطقي جدًا، خاصة أنه لم يُخطئ".

وأتم "وعليه فإن النادي سيتقدم بشكوى لدى لجنة الانضباط يُطالب خلالها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر من محمد فضل في حق لاعبه محمود كهربا خلال احتفالية الدوري واستنادًا إلى شريط المباراة وعديد الشهود الذين حضروا الواقعة".

يُشار إلى أن الأهلي تسلم درع الدوري المصري يوم الجمعة الماضي بعد انتصاره على طلائع الجيش في آخر جولات الموسم بثلاثة أهداف دون مقابل.