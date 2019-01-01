تفاصيل جديدة عن مرض الخطيب - إعوجاج في العمود الفقري

رئيس الأهلي يعود من باريس يوم الجمعة المقبل

ظهرت نتائج الأشعة التي أجراها محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في العاصمة الفرنسية "باريس"، لتكشف عن سبب الآلام الحادة التي يعاني من في ظهره في السنوات الأخيرة.

بيبو كان قد أجرى عملية جراحية في الظهر منذ أشهر، لكن الآلام داهمته مرة أخرى مؤخرًا، ليضطر إلى السفر لباريس لإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت الأشعة عن معاناة رئيس القلعة الحمراء من إعوجاج في العمود الفقري والحوض، بجانب قصر في إحدى القدمين عن الأخرى، أثرت على حركته أثناء المشي.

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وأوصى الطبيب المعالج للخطيب بضرورة استخدامه لحذاء بمواصفات خاصة، بجانب خضوعه للعلاج الطبيعي، في محاولة للتغلب على الإعوجاج.

ومن المقرر أن يبدأ بيبو مشوار العلاج الطبيعي غدًا الأربعاء، على أن يعود من باريس في 22 من نوفمبر الجاري.

وطير الخطيب إلى باريس مرة أخرى بعد أسبوعين من عودته إلى القاهرة، لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي في إحدى المراكز المتخصصة هناك.

وفي خطوة أخرى للإطمئنان على حالته، سوف يتم إرسال كافة الأشعة والفحوصات الطبية إلى إحدى المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لمعرفة مدى حاجته للسفر إليها لاستكمال العلاج أم يستكفي بالعلاج الطبيعي.