فايلر لجمهور الأهلي: أتمنى أن أجعلكم سعداء

المدرب السويسري يوجه رسالة خاصة لجمهور الشياطين الحمر

وجه السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، رسالة لجماهير ناديه، متمنيًا تحقيق النتائج الإيجابية، من أجل إسعادهم.

الشياطين الحمر عادوا مؤخرًا من معسكر إعداد خارجي بالإمارات، استغلالًا لفترة التوقف الدولي، حيث كان المنتخب المصري منشغلًا بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويستعد المارد الأحمر لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 25 من الشهر الجاري، حيث يلاقي الجونة، ضمن الجولة الرابعة.

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وقال فايلر، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد للغاية بوجودي في الأهلي، وأتمنى أن أجعلكم سعداء بأدائها في الملعب وبنتائجنا الإيجابية التي نسعى لتحقيقها، أراكم قريبًا".

🗣 رسالة من مدربنا لجماهير #الأهلي نتمنى أن يكون مجهودنا على ملعب التتش مرضي لكم.. نراكم قريبا 👋#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/XC6eQZdX8W — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 19, 2019

كتيبة المدرب السويسري حققت العلامة الكاملة في الثلاث جولات الأولى من الدوري المحلي بتسع نقاط، لتحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الوصافة، والذي خاض أربع مباريات، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب بـ11 نقطة من خمسة لقاءات.

ومن المقرر أن الأهلي مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أيضًا بالشهر الجاري، حيث يواجه النجم الساحلي التونسي في يوم 29، ضمن الجولة الأولى التي تضم كذلك الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.