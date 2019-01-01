الأهلي: محمد هاني جاهز لمواجهة الهلال السوداني

هاني تعافى من الإصابة التي عانى منها.

أعلن النادي الأهلي، عن جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، للمشاركة في مباراة الهلال السوداني المقبلة، بعد الانضمام للتدريبات الجماعية.

الأهلي سيستضيف الهلال السوداني مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساءً.

هاني كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي، حيث لم يشارك في مباراة بني سويف بكأس مصر.

وشارك محمد هاني في مباراة النجم الساحلي بديلًا، بعد طرد أيمن أشرف مدافع الفريق، باللقاء الذي خسره المارد الأحمر بهدف دون رد.

رئيس الزمالك لـ"النقاز": انت عار على تونس ونصبت علينا

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الخميس، قبل مباراة الهلال السوداني، والمقرر لها غدٍ الجمعة، على ملعب السلام.

السويسري رينيه فايلر سيعلن عن قائمة الفريق الأحمر، عقب انتهاء التدريبات النهائية اليوم، والمقرر له على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية، التي تضم الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي.