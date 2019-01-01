رئيس الزمالك لـ"النقاز": انت عار على تونس ونصبت علينا

رئيس الزمالك يتهم حمدي النقاز بالنصب.

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات وتصريحات قوية، ضد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض السابق، حيث اتهمه بـ"النصب" على القلعة البيضاء.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات في فيديو نشره عبر قناته الرسمية: "إن لم تستح فافعل ما شئت، انت لاعب نصاب، وعقدك مع الزمالك 4 سنوات ومر منهم موسمين".

مرتضى واصل: "وفقًا للعقد المبرم بين الزمالك والنقاز، الأخير حصل على دفعتين من مستحقاته حتى يناير 2020، ومن المفترض أن يحصل على الدفعة الثالثة في أبريل القادم".

منصور تابع: "وكيل النقاز نبيل أبو زيد تقدم بشكوى ضده منذ فترة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من اللاعب، والتي تصل إلى 132 ألف دولار".

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وأردف: "حمدي النقاز وصمة عار على تونس، تم تحرير محضر ضده في مايو الماضي، وتكفلت له للخروج، والآن يرد لي الجميل".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "حصلت على مستحقاتك إلى يناير القادم، ولا يوجد مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء".

حمدي النقاز أعلن عن فسخ عقده مع نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 4 أشهر، وذلك عقب هزيمة الفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي.