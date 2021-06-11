الكشف عن "تضحية" ليما المالية للرحيل عن الأهلي

اللاعب تنازل عن أموال للرحيل عن الأهلي

أعلن الأهلي السعودي يوم أمس الخميس رسميًا رحيل مدافعه البرازيلي لوكاس ليما بفسخ العقد بالتراضي بينهما، وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيع اللاعب على مخالصة مالية.

ويُعد ليما أول الأجانب الراحلين عن الأهلي هذا الصيف، فيما رحل مدافع الفريق سعيد المولد إلى الاتفاق عقب نهاية عقده ورفضه تجديده.

وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم كواليس وأٍسرار الاتفاق الذي انتهى بتوقيع مخالصة مالية بين ليما والنادي الأهلي.

لماذا لجأ الأهلي إلى فسخ العقد بالتراضي ولم يعرض لوكاس ليما للبيع؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي حاولت كثيرًا بيع لوكاس ليما للاستفادة من أي مقابل مالي، لكن اللاعب لم يصله أي عرض مناسب نظرًا لارتفاع راتبه مع النادي.

الأهلي كان قد ضم ليما مقابل 6.5 مليون يورو صيف 2019، وقيل أنه يحصل سنويًا على مليوني يورو، لكن أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق للأهلي أكد أنه يتقاضى 1.2 مليون دولار سنويًا.

ارتفاع راتب اللاعب وعدم تقديمه المستوى المطلوب وغياب العروض المناسبة أدى للجوء الإدارة الأهلاوية إلى فسخ العقد بالتراضي وتوقيع مخالصة مالية مع ليما.

ما المبلغ الذي تنازل عنه لوكاس ليما ليفسخ عقده مع الأهلي؟

الرياضية أوضحت اليوم الجمعة أن لوكاس ليما تنازل عن مليون ريال سعودي من حقوقه مقابل فسخ عقده والرحيل عن الأهلي.

وأضافت أن مسؤولي النادي عقدوا عدة جلسات ومفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله للوصول إلى اتفاق مناسب لفك الارتباط بينهما مع ضمان عدم تقديم ليما أي شكوى مستقبلًا ضد الأهلي.

ماذا قدم لوكاس ليما مع الأهلي؟

انضم الظهير الأيسر للأهلي صيف 2019 وسط آمال كبيرة، لكنه لم يُقدم المستوى المطلوب، سواء دفاعيًا أو هجوميًا على يسار دفاع الراقي.

لعب ليما مع الأهلي خلال موسمه الأول مع الأهلي 23 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها هدف وصنع هدفين، فيما لعب 27 مباراة خلال الموسم الأخير اكتفى خلالهم بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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