كأس العالم للأندية .. ما هي أزمة كهربا والشحات مع الأهلي؟ وما علاقة أبوتريكة بالأمر؟

تعرف على كل ما يخص أزمة غياب محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، وما هي علاقة محمد أبو تريكة بالأمر؟

تلقت جماهير الأهلي نبأ تعيسًا للغاية بتأكد غياب الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات عن المواجهة المرتقبة أمام بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك كهربا في مباراة بايرن ميونخ بنصف النهائي فقط، فيما كان حسين الشحات أحد أهم دعائم الأهلي في البطولة حتى الآن، بعدما لعب أمام الدحيل وسجل هدف الانتصار، وتواجد أيضًا في مباراة النادي الألماني.

بين ليلة وضحاها، بات على المدرب بيتسو موسيماني إيجاد الحلول لغياب الثنائي عن قمة بالميراس، فرغم أنهما لا يُعانيان من أي إصابة، إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيحرم الأهلي من نجومه.

في هذا التقرير نستعرض معكم كل ما يخص قضية غياب كهربا والشحات عن مباراة الأهلي وبالميراس وعلاقة محمد أبو تريكة بالأمر.

لماذا يغيب كهربا وحسين الشحات عن مباراة الأهلي وبالميراس؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد كهربا وحسين الشحات من مباراة الأهلي وبالميراس على خلفية مصافحتهما للنجم المصري محمد أبو تريكة في مدرجات مباراة النادي المصري وبايرن ميونخ.

ما قام به الثنائي يُعد "خرقًا" واضحًا للقواعد الصحية الدقيقة والصارمة الموضوعة من فيفا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي تعزل اللاعبين عن الجماهير وأي شخص من خارج فندق الإقامة.

بالتالي، فمبجرد ظهور صور مصافحة الثنائي لأبو تريكة، تقرر على الفور أن يقوما بمسحة طبية للتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا، ثم معاقبتهما بالاستبعاد من المباراة في رسالة واضحة للجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكول الطبي الصارم.

ما هو رد فعل أبو تريكة حول قرار إيقاف كهربا والشحات؟

بعدما أُعلن عن نبأ استبعاد الشحات وكهربا من مباراة بالميراس لمصافحة أبو تريكة، نشر الأسطورة المصرية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتذر خلالها عن قيامه بمصافحتهما وأشار إلى أنه لم يكن يعلم أن ذلك سيكلفهما الكثير.

@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021

وكالمعتاد، لقيّت التغريدة رواجًا هائلًا عبر تويتر وحتى عبر بقية وسائل التواصل الاجتماعي، فتحدث الجميع عن قيمة أبو تريكة وأخلاق الفرسان التي يتمتع بها والتي تظهر في كل موقف بصورة أكثر من رائعة.

ماذا فعل الأهلي بعد قرار فيفا بإيقاف كهربا والشحات؟

أرسل الأهلي خطابًا رسميًا إلى الفيفا بناء على توصية من رئيس النادي محمود الخطيب، تحدث فيه عن القضية بأسرها وأكد على أن كهربا والشحات لم يخرقا الإجراءات الاحترازية، وإنما تصرفهما جاء بصورة عفوية.

🚨| الأهلي يوضح موقف الشحات وكهربا للفيفا. pic.twitter.com/cUPoqZpki8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 10, 2021

ويتطلع الأهلي من خلال هذا البيان إلى التأكيد أولًا على احترام الأهلي ولاعبيه لقواعد الفيفا وبروتوكوله، والمحاولة من جهة أخرى أن يقوم الاتحاد بإلغاء العقوبة ويتسنى للثنائي التواجد أمام بالميراس.

هل يمكن التراجع عن القرار؟ وهل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد للقائمة؟

تظل العودة في القرار من عدمها في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم أولًا وقبل كل شيء، لكن في ظل حرص الفيفا على التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة خرقها، يبدو من الصعب للغاية إن لم يكن مستحيلًا أن يقوموا بإلغاء العقوبة الموضوعة على كهربا والشحات.

لا يمكن للأهلي أن يضم لاعبين جدد للقائمة، لذلك فسيتيعن على المدرب بيتسو موسيماني أن يجد خيارات من القائمة الحالية التي نقصت ثنائي من الأهم حاليًا في كتيبته.

من بديل الشحات وكهربا في تشكيل الأهلي أمام بالميراس؟

بالنظر إلى أن موسيماني اعتمد على كهربا في مركز المهاجم الصريح بمباراة بايرن ميونخ، فإن تعويضه قد يكون بأحد الثلاثي والتر بواليا أو صلاح محسن أو مروان محسن.

أما غياب الشحات فإنه يضع الأهلي في أزمة حقيقية باعتباره الجناح الأيمن الوحيد في القائمة حاليًا، لكن يمكن الالتفاف على الأمر والاعتماد مثلًا على جونيور أجايي أو محمد شريف، أو حتى الاعتماد على صلاح محسن.

كما يظهر خيار تحويل طاهر محمد طاهر من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن كحل مطروح أمام موسيماني، باعتبار أن أجايي يُفضل أن يتواجد في العمق أو الجبهة اليُسرى.