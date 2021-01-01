مؤتمر موسيماني: لن نضع التشكيل بحسب آراء الجماهير وفاز بايرن ميونخ "من امتلك الكرة أقل"

مدرب الأهلي: كان بإمكاننا الفوز أمام بايرن ميونخ والفرصة أمامنا أمام بالميراس

رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، على الانتقادات التي تعرض لها إثر التشكيل والتغييرات التي يجريها بكأس العالم للأندية قطر 2020، مؤكدًا أن فريقه بإمكانه تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي.

المارد الأحمر يستعد لملاقاة بالميراس؛ بطل كأس ليبرتادوريس، غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالمونديال.

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وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "جئنا هنا كبطل لمصر وإفريقيا، وبالميراس كذلك بطل الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، كلنا أبطال ولا أعتقد أن هناك مدرب لم يفكر في الفوز، كلانا يريد الفوز، عندما خسرنا أمام بايرن ميونخ شعرنا بخيبة أمل، لا نقول أننا سعداء بالخسارة بهدفين فقط، الحقيقة أنه كان أمامنا فرصة لفعل شيء ما، وسنحت لنا فرص مثلهم، لكن في النهاية كان الفوز لفريق امتلك الكرة لفترة أقل، كنا بإمكاننا الفوز، والآن أمامنا فرصة للفوز أمام بالميراس وحصد البرونزية".

وأضاف عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب التغييرات: "لا يمكن أن نضع التشكيل بحسب الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك 100 مليون مشجع وإذا طلبنا منهم أن يضعوا التشكيل الأساسي، سنحصل على ملايين التشكيلات، هناك مسألة التسويق وتطوير الفريق وكيف يتم التدريب وغيرها من العوامل تتحكم في التشكيل، والأهلي فريق كبير، نحن نقبل الآراء، لكننا نفعل الأفضل للفريق، ومن حق المشجع أن يعبر عن رأيه، هذا مهم للنادي، فبدون دعمهم لا يمكن أن نلعب، وفي الأخير هناك دائمًا انتقادات واختلافات حول اللاعبين".

وبسؤاله عن موقفه من إيقاف الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، علق: "نعم! نحن نحتاج جميع اللاعبين كي يقدموا أفضل أداء لهم، لكن ليس لدينا بعض اللاعبين، ولدينا البدائل، سنتعامل مع الموقف كما ينبغي، من السيئ ما حدث لكهربا والشحات، ما كان ينبغي أن يخرجا خارج الحدود، هو خطأ جماعي صراحةً".

واختتم: "مثلنا القارة الإفريقية خير مثال في المونديال، وقبل أربع سنوات حضرت مع صن داونز، ولم أحقق الفوز، واليوم حققته مع الأهلي وقدمنا مستوى مميز، وطموحاتنا دائمًا بلا حدود ونسعى للعودة بالميدالية البرونزية، وسنقاتل للعودة بالموسم المقبل".

المارد الأحمر حقق الفوز في مباراته الأولى بالمونديال أمام الدحيل؛ بطل الدوري القطري، ثم تلقى الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، ليلعب حاليًا على المركز الثالث منافسًا بالميراس.