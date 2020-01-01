انفراجة في موقف فايلر مع الأهلي

المدرب السويسري تولى المسؤولية في أغسطس عام 2019

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، اجتماعًا مثمرًا مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، لوضع الخطوط العريضة في المرحلة المقبلة للفريق.

المدرب السويسري كان قد تولى المسؤولية الفنية للمارد الأحمر في أغسطس عام 2019، ومن المنتظر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وخلال هذه الفترة قاد فايلر الشياطين الحمر في 31 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 25 منها، وتعادل في أربع، وخسر اثنين آخرين.

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وأوضح الإعلامي أحمد شوبير أن فايلر أبلغ بيبو بترحيبه بتجديد عقده بالقلعة الحمراء، سعيًا وراء تحقيق مزيد من النجاحات، وللحفاظ على استقرار الشياطين الحمر.

فايلر يرحب بالتجديد بعد اجتماعه اليوم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 6, 2020

ترحيب فايلر بالتجديد، قطع الشك باليقين لدى الخطيب، حيث أكدت قناة "أبو ظبي" أن رئيس الأهلي كان متخوفًا من تلقي المدرب السويسري عدة عروض خارجية، مما يجعله يرفض تجديد عقده مع الفريق، وهو ما أحدث حالة من الانقسام في الآراء بينه وبين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح. (طالع التفاصيل)

كذلك كانت بعض التقارير قد زعمت أن فايلر طلب تأجيل الحديث عن تجديد عقده حتى نهاية الموسم، بعدما تلقى عرضًا إماراتيًا.

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، إذ فاز في 16 وتعادل في لقاء وحيد.

وعلى المستوى الإفريقي، تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما ثأر من صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.