أخبار الأهلي | طاهر يدعم الخطيب، ووحيد ينفي طلب الرحيل

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 إبريل

برزت تصريحات محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري السابق على الأخبار الخاصة بالفريق اليوم الإثنين، دون تجاهل الحديث عن سوق الانتقالات.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 6 إبريل 2020 ..

محمود طاهر يُوضح حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري، ويؤكد دعمه للخطيب

الرئيس السابق أكد على دعمه ومساندته لمجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، مشددًا أن الآن وقت الدعم والحماية فيما الحساب سيكون بعد نهاية الدورة الانتخابية. التفاصيل هنا

الجارحي عن تصريحات طاهر: تلك هي مدرسة الأهلي

عضو مجلس إدارة النادي الحالي علق على تصريحات الرئيس السابق قائلًا "«محمود الخطيب رمز وقيمة .. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية» .. كلمات بسيطة بمعانٍ كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسؤوليه".

تابع "هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها .. الأهلي غير".

محمود وحيد ينفي طلب الرحيل عن الأهلي

نفى محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي تقدمه بطلب لإدارة النادي للموافقة على رحيله بالإعارة نهاية الموسم الجاري، متهمًا الصحفي صاحب الخبر بغياب الضمير.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "لا أحد متفرغ الآن لطلب إعارة ولا أحد متفرغ للحديث عن كرة القدم إلا شخص مثلك دون ضمير، الأكيد أنه حين يحدث شيئ مثل هذا مصر كلها ستعلم به. حسبنا الله ونعم الوكيل في أمثالك".

علي جبر: الأهلي حاول ضمي من بيراميدز، لكن!

مدافع بيراميدز كشف عن ترحيبه بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي، لكنه لا يعلم سبب توقف المفاوضات بين الناديين. التفاصيل هنا .