الاتحاد الغاني يستهدف التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي

عقد المدرب السويسري مع الأهلي يمتد لموسم واحد فقط

كشفت مصادر صحفية بلجيكية عن دخول رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري قائمة المرشحين لتدريب منتخب غانا الأول لكرة القدم.

الاتحاد الغاني كان قد أعلن قبل عدة أيام إقالة جميع المدربين والأجهزة الفنية لكافة المنتخبات الوطنية التابعة له، سواء للرجال أو النساء، في إطار خطة الرئيس الجديد كورت أوكراكو لبناء اتحاد كرة قدم جديد بعد فضيحة الفساد التي تورط بها مسؤولون كبار عام 2018.

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وتعاقد الأهلي مع فايلر ليخلف مارتين لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز في كأس مصر وقبل انطلاق الدوري المصري ودور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويُقدم الفريق أداءً ونتائج رائعة تحت قيادة المدرب السويسري المرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إذ يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة جمعها من انتصاره في كل مبارياته التسعة بالبطولة، فيما نجح في حصد 6 نقاط من 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام النجم الساحلي في تونس والفوز على الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في مصر.

موقع فوتي بول نيوز البلجيكي أوضح أن النتائج الممتاز لفايلر مع الأهلي جعلته أحد المرشحين لخلافة كويسي أبياه في تدريب منتخب النجوم السوداء، حيث يهدف الاتحاد لبناء منتخب جديد يُنافس على الصعود لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.